الزمالك يسعي لمواصلة عروضه القوية «محليا» في مواجهة وادي دجلة

كارتيرون يبحث عن الفوز الرابع علي التوالي .. وجونيس يأمل في المفاجأة

يلتقي الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم ، مع وادي دجلة بإستاد القاهرة ، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، في لقاء يسعي من خلاله كلا الفريقين للفوز ، فالفريق الابيض يبحث عن الانتصار الرابع علي التوالي في الدوري ، املا في المنافسة على الدوري، فيما يسعى الغزلان لمواصلة صحوته في المسابقة المحلية، من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط.

يدخل الزمالك ، المباراة وهو منتشي بالتأهل لدور الثمانية في مسابقة دوري ابطال افريقيا ، بعد اربع سنوات، لم يكن للفريق الابيض أي تواجد في دور الـ 8 ، وكان اخر مرة في نسخة 2016 ، عندما وصل للمباراة النهائية وخسر امام صن داونز الجنوب افريقي ، ويبحث الزمالك عن مواصلة انتصاراته وعروضه الجيدة وتحقيق الفوز الرابع علي التوالي في الدوري ، بعدما حقق ثلاث انتصارات في الجولات الماضية علي اسوان وطنطا والجونة ، والنقاط الثلاث اليوم كفيلا بالتقدم للمركز الثالث ومتخطيا الاتحاد السكندري صاحب الـ 25 نقطة ، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 12 مباراة .

ويسعي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مواصلة عروضه الجيدة مع الفريق ، بجانب سياسة التدوير ، بعدما حرص علي اللعب بالبطولة المحلية بتشكيلة تختلف عن المواجهات الافريقية ، خاصة وان دوري ابطال افريقيا هدفه الاول ، بعدما فقد فرصة المنافسة علي الدوري لصالح الاهلي ، الذي يتقدم علي الزمالك بـ 12 نقطة حتي الان .

ويحاول كارتيرون الاعتماد على جميع اللاعبين من خلال سياسة التدوير الجزئي خاصة في المواجهات المحلية لتجنب الإرهاق والإصابات بين عناصر الفريق الأبيض، حتى يتمكن من مواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية، وقد استقر كارتيرون ، علي الدفع بالثنائي ، محمد حسن لاعب وسط الفريق الذي سيشارك اساسيا في ظل غياب طارق حامد ، الذي حصل علي الانذار الثالث في مباراة الجونة ، كما سيتم مواصلة الدفع بالمهاجم مصطفي محمد ، علي حساب عمر السعيد، مهاجم الفريق، الذى يغيب للإيقاف أيضًا، كما سيغيب عبد الله جمعة للاصابة والمعربي اشرف بنشرقي لنفس السبب ، في الوقت الذي يستمر تواجد شيكابالا في التشكيلة الاساسية ومعه احمد زيزو والمغربي محمد اوناجم ، ومن المنتظر ان يشارك الكونغولي كابونجو كاسونجو لاعب الفريق العائد بعد رحلة احتراف في الوداد المغربي ، وسيتم الدفع باللاعب في الشوط الثاني لتجهيزه للمباريات المقبلة ، خاصة وان الزمالك لديه تحديات صعبة خلال الشهر المقبل ، سيتحدد علي اثرها موقف الجهاز الفني وبعض اللاعبين وعلى رأسها الارتباط بمواجهة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي 14 فبراير المقبل ، إلى جانب مواجهة الأهلي مرتين أحدهما في السوبر المحلى والأخرى في قمة الدوري20 و24 من الشهر المقبل .

في المقابل ، يدجل دجلة ، المباراة رافعا شعار عدم الخسارة ، سعيا للخروج من كبوبته والتقدم لمنطقة الامان ، بعدما حقق الفريق 7 نقاط من المباريات الثلاث الماضية ، بالفوز علي سموحة واسوان والتعادل مع الانتاج الحربي ، وترك مؤخرة الترتيب الي المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة .

ويبحث اليوناني تاكيس جونيس ، المدير الفني ، عن الفوز او التعادل علي الاقل ، معتمدا علي اسلوبه المعتاد بالتمريرات القصيرة بين اقدام اللاعبين ، عن طريق محمد عبد العاطي ومحمد هلال ، والسرعات العالية للثلاثي حسام عرفات ورجب عمران والمغربي عبد الكبير الوادي ، بجانب المهاجم مروان حمدي ، ومن المنتظر ان يتم الدفع بالغاني رودني أنتوي، مهاجم فريق تسارسكو سيلو صوفيا البلغاري، بعدما تم التعاقد معه رسميا ، وشارك اللاعب في التدريبات عقب وصول البطاقة الدولية وقيده في اتحاد الكرة ، في الوقت الذي سيعود لحماية عرين دجلة ، محمد عبد المنصف حارس المرمي ، والذي لم يشارك في اخر مباراتين الانتاج واسوان ، للراحة السلبية .