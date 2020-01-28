رئيس البرلمان الإيراني: «صفقة القرن» الأمريكية هي نتيجة للانقسامات بين الدول الإسلامية

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، علي لاريجاني، أن خطة السلام الأمريكية، المقرر أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، هي "نتيجة للانقسامات بين الدول الإسلامية".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول: "أمريكا تجرأت على طرح مشروع صفقة القرن المزيف نتيجة الانقسامات بين الدول الإسلامية، لكنها سرعان ما ستدرك نتيجة هذه السلوكيات".

كما اعتبر أن "الخطة وُضعت لإهانة المسلمين".

وكان ترامب أعلن أمس أنه سيطرح خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مساء اليوم، وذلك رغم معارضة القادة الفلسطينيين للخطة التي وصفوها بأنها "مؤامرة" لإنهاء تطلعاتهم لإقامة دولتهم المستقبلية.