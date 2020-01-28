صحة الشرقية تضبط أدوية مُهربة في حملات على الصيدليات



شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، للتفتيش على الصيدليات العامة بمدن ومراكز العاشر من رمضان وبلبيس وديرب نجم والصالحية الجديدة.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملات أسفرت الحملات عن ضبط وتحريز 2643 عبوة دواء مخالفة، بينها أدوية ومنشطات جنسية مُهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مُدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، فيما تم تشميع صيدليتان بمركز ومدينة الصالحية الجديدة؛ فور صدور قرار بالغلق الإداري لمخالفتهما قانون الصيدلة.