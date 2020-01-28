محافظ الغربية يشهد فاعليات مبادرة الرئيس «اتحضر للأخضر»

علاء شبل

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "إتحضر للأخضر .. طريق التنمية المستدامة" بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني، حيث جاءت فاعليات المبادرة بالتنسيق بين محافظة الغربية، وجامعة طنطا، ومديريات الخدمات بحضور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

وبدأت الفاعليات بإطلاق محافظ الغربية مسيرة السيارات المزينة بالزهور من منطقة الاستاد بطنطا لتجوب شوارع المدينة ثم تفقد معرض الزهور أمام حديقة الطفل، وأيضاً معرض نباتات الزينة والزهور أمام الديوان العام للمحافظة، وكذا معرض الزهور أمام مبنى إدارة جامعة طنطا.

كما زرع «رحمي» ونواب رئيس الجامعة أشجار مثمرة وزينة بالجزيرة الوسطى بشارع البحر، وبحديقة الأندلس، وكذا داخل مجمع الكليات بسبرباي.

وتابع محافظ الغربية أعمال المبادرة من خلال تطهير ترعة القاصد ورفع ناتج التطهير، بالإضافة إلى توزيعه شنط قماش صديقة البيئة بديلة الأكياس البلاستيك على المواطنين بإشارات المرور وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، وعدم إلقاء القمامة فى الأماكن الغير مخصصة لذلك.

واختتمت أعمال المبادرة بعقد ندوتين توعية إحداهما بالديوان العام للمحافظة، والأخرى بجامعة طنطا عن (ترشيد إستهلاك المياه والطاقة – النظافة والمخلفات الصلبة).

وأكد محافظ الغربية أهمية المبادرة التي تستهدف الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية التي هي حق لجميع الأجيال الحالية والمتتالية، مشيراً إلى أنه تم زراعة 4000 شجرة مثمرة وزينة بالحدائق العامة وجامعة طنطا، بالإضافة إلى توزيع 8000 شنطة قماش على المواطنين بجميع المراكز والمدن.

وأضاف أن استمرار أعمال المبادرة بالمحافظة للعمل على زيادة المساحات الخضراء التي تساعد في تنقية الهواء ، مطالباً المواطنين بالحفاظ على نظافة البيئة.

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