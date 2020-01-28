وزراء الاتحاد الأوروبي يعقدون أول محادثات بشأن مؤتمر حول مستقبل أوروبا

أجرى وزراء الاتحاد الأوروبي للشؤون الأوروبية أول جولة من المحادثات اليوم الثلاثاء بشأن مؤتمر مطول لمدة عامين من المعتزم عقده بشأن مستقبل أوروبا ، فيما يمثل أول ممارسة ديمقراطية مباشرة كبرى تستهدف إعادة ربط الاتحاد الأوروبي بمواطنيه.



واقترحت فكرة المؤتمر رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين العام الماضي، كامتياز لمشرعي الاتحاد الأوروبي بعد أن تفوقت عملية ترشيحها على جميع المرشحين الذين اقترحهم البرلمان الأوروبي.



وخلال آخر اجتماع لهم في ديسمبر اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على أن هذه الممارسة سوف تساعد " على تطوير سياستنا على المدي المتوسط والبعيد ولذلك يمكننا تخطي التحديات الحالية والمستقبلية".



وكانت المفوضية الأوروبية في بروكسل قد قدمت أفكارها لصياغة مؤتمر مستقبل أوروبا ، والذي سيتم إطلاقه في يوم أوروبا ، 9 مايو 2020 ويستمر لمدة عامين.



ويسمح المؤتمر بإجراء نقاش مفتوح وشامل وشفاف ومنظم مع المواطنين من خلفيات متنوعة ومن جميع مناحي الحياة. .