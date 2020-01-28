أفضل لاعبة كرة في العالم تتعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت النرويجية ادا هيجربيرج الفائزة بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم سابقا، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى ليتأكد غيابها حتى نهاية الموسم.

وأعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا للسيدات أن هيجربيرج تعرضت للإصابة خلال التدريبات وستخضع للجراحة في غضون أيام.

وقالت هيجربيرج في تغريدة عبر تويتر "إنها صدمة بالنسبة لي، لكني سأعمل على هذا الأمر بكل قلبي وطاقتي، الأفضل لم يأت بعد".

وفازت هيجربيرج بالنسخة الأولى من جائزة أفضل لاعبة في العالم في 2018 ونالت لقب أفضل رياضية في النرويج عام 2016.

وتلعب هيجربيرج في ليون منذ 2014 وفازت بالألقاب الأربعة الأخيرة لدوري الأبطال وأخر خمس نسخ من الدوري الفرنسي.