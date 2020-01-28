مسؤول عراقي: إيران خفضت من صادرات غاز تشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق

صرح مسؤول عراقي بأن إيران خفضت صادرات غاز تشغيل محطات إنتاج الكهرباء في العراق إلى 3 ملايين قدم مكعب من أصل الكمية المتفق عليها البالغة 25 مليون قدم مكعب.

وقال أحمد العبادي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الثلاثاء: "إن مشكلة تدني تجهيز الطاقة الكهربائية طالت حاليا محافظات بغداد وبابل وكـربـلاء والـنـجـف والـديـوانـيـة بسبب انخفاض ضغط الغاز الإيراني مما أثر في إنتاج المحطات التي تعتمد عليه لتشغيلها وأن الجانب الإيراني يضخ حاليا ما يقارب 3 ملايين قدم مكعب من أصل الكمية المتفق عليها البالغة 25 مليون قدم مكعب".

وأوضح أن وزارة الكهرباء ومـن خـلال خلية الأزمـة المشكّلة لـتـجـاوز مشكلة انـخـفـاض ضـخ الـغـاز الإيـراني انعقدت بحضور وزير الكهرباء ومـسـتـشـاري رئـيـس الوزراء لشؤون الـطـاقـة ووزارتي النفط والمالية للبحث عن مصادر وقود بديلة وتهيئة وزارة النفط لسد النقص الحاصل فـي محطات الـتـولـيـد اذ مـن الممكن أن يستمر انخفاض ضغط الـغـاز لمـدد أطول وفـي كـل عام يحصل هـذا الانـخـفـاض، لكن هـذا الـعـام حصل بمستويات أكبر ومستويات تخفيض أكبر من كل عـام".

وذكر أن "من بين الإجراءات المسرعة لتجاوز مـشـكلة الوقود المجهـز للمحطـات الكهربائية هي تخويل مجلس الـوزراء وزارة النفط للمصادقة على إجراء جولة التراخيص الخامسة بما يخص تطوير الحقـول الغازية العراقية لأن تأهيلها سيسهم بإمداد المحطات الكهربائية بالغاز المصاحب".

وقال الـعـبـادي إن الـعـراق معفى من العقوبات الأمريكية على إيران بما يخص استيراد الطاقة الكهربائية وإمدادات الغاز لاسيما وأن العراق يسدد للجانب الإيراني بالدينار الـعـراقـي وان الإعـفـاء يستمر لأربعة أشهر ومن المأمول أن يمدد بعدها وذلك لحاجة العراق الماسة للكهرباء وأن الوزارة تستورد الغاز من الجانب الإيراني إضافة إلى طاقة كهربائية بمقدار 1200 ميجاوات وبالرغم من هذا فإن وزارة الكهرباء ماضية باتجاه تنفيذ الخطة الوقودية التي تمتد لثلاثة أعوام بالتنسيق مع وزارة النفط كي تنتفي الحاجة إلى الغاز الإيراني".

وذكر المتحدث العراقي أن الوزارة وكمـا نـجـحـت بـالـوصـول إلـى تأمين 19200ميجاوات في الـصـيـف الـسابـق تـهـدف إلى الـوصـول إلـى 23 ألف ميجاوات الصيف الحالي شـريـطـة اسـتـمـرار ضـخ الـغـاز الإيراني وإيجاد الوقود البديل في حال حدوث أي طارئ وإدخال محطات ووحدات جديدة للإنتاج في البلاد".

ويعاني العراق كثيرا من مشكلة تدني إنتاج الطاقة الكهربائية ويعمل وفق نظام القطع المبرمج لتجهيز الأهالي بالطاقة الكهربائية لعدة ساعات في اليوم فيما يلجا الأهالي إلى شراء الطاقة الكهربائية من محطات أهلية لسد النقص في التجهيز وخاصة في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية.