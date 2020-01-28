الصين: فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل أساسي بسبب الرذاذ والتلامس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن فيروس كورونا الجديد الوبائي ينتقل بشكل أساسي عن طريق الرذاذ، وسط إمكانية أن يسهم التلامس في انتشاره أيضا.

وذكرت اللجنة، في بيان اليوم الثلاثاء، حول خطة تجريبية تم تحديثها لتشخيص وعلاج الإلتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد - أن الخطة أضافت ثلاثة خصائص وبائية للفيروس مقارنة بالنسخة السابقة، مشيرة إلى أن المصدر الرئيسي للعدوى في الوقت الحالي هو الأشخاص المصابون بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن كل الأشخاص معرضون للإصابة بالفيروس بشكل عام، بما في ذلك الأطفال والرضع، وإذا أصيب كبار السن أو أشخاص لديهم مشاكل صحية كامنة مثل الداء السكري وارتفاع الضغط والأوعية الدموية، ستكون حالتهم خطيرة جدا.

وسجلت الصين حتى الآن 106 حالات وفاة و4515 إصابة مؤكدة بالإلتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد.