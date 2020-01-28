 شباب الأهلي يواجه بني ياس والشارقة يلاقي اتحاد كلباء بكأس رئيس الدولة الإماراتي - بوابة الشروق
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شباب الأهلي يواجه بني ياس والشارقة يلاقي اتحاد كلباء بكأس رئيس الدولة الإماراتي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:30 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:30 ص

اسفرت قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي عن عدة مواجهات مثيرة.

وجرت مراسم القرعة اليوم الاثنين في دبي وأسفرت عن أربع مواجهات قوية ومثيرة في دور الثمانية حيثُ يلتقي اتحاد كلباء مع الشارقة ، والعين مع الوصل ، وبني ياس مع شباب الأهلي "حامل اللقب"، والظفرة مع الجزيرة.

فيما أسفرت قرعة الدور قبل النهائي عن مواجهة الفائز من مباراة اتحاد كلباء والشارقة مع الفائز من مباراة العين والوصل ، بينما يلتقي الفائز من مباراة بني ياس وشباب الأهلي مع الفائز من مباراة الظفرة والجزيرة.


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