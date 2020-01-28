الجزار يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان بمحافظة بورسعيد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، بالمحافظة، وذلك بحضور قيادات وزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار - وفقا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء - أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف خدمات المياه والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وبحث رفع كفاءة وتوسعة محطات الصرف الصحي، وإحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحي، لتحسين مستوى الخدمة، وكذا موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث إنه تم وجارٍ تنفيذ 17 ألفا و428 وحدة بمدينتي (بورفؤاد – بورسعيد).

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة، ولا سيما مشروعات الصرف الصحي، مؤكداً أن وزارة الإسكان تقدم كل ما تستطيع من أجل تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكان بورسعيد.

من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في تنفيذ المشروعات السكنية التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان، وفى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي، وهو الأمر الذي يستدعي تدعيم منظومة الصرف الصحي لاستقبال التصرفات الزائدة.

من جهته، أضاف المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه جارٍ تنفيذ محطة مياه سطحية، بطاقة 26 ألف م3/يوم جنوب بورسعيد (الكاب) بتكلفة 400 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر غرب بورسعيد بطاقة 20/40 ألف م3/يوم بتكلفة 440 مليون جنيه، ومشروع خطوط المياه المرشحة من محطة المياه السطحية بالكاب إلى شبكات الجنوب بتكلفة 150 مليون جنيه، ومشروع خطوط المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر غرب بورسعيد بتكلفة 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم التسليم الابتدائي لأعمال المعالجة الثنائية بمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 40 ألف م3/يوم بمنطقة (C9) جنوب بورسعيد، ومن المقرر تشغيل المعالجة ثلاثية في نهاية مارس المقبل بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، كما تم تشغيل المحطة بمشروع تطوير محطة رفع (S10)، وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطي، وإجراء تجارب التشغيل للمحطة، بمشروع أعمال الحل الدائم للإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مشروعات صرف صحي النورس والضواحي ومحطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم واستكمال شبكات بورفؤاد، بجانب التسليم الابتدائي لمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد.