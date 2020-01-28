زيادة النشر الدولي بجامعة بني سويف بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق

أعلن منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن زيادة عدد الأبحاث المنشورة من 710 بحث في عام 2018 إلى 866 بحثا عام 2019، موزعة على 517 مجلة، بنسبة 22%، حيث كانت النسبة الأعلى في التخصصات الطبية، ثم الكيمياء الحيوية، ثم الكيمياء تليها العقاقير والمستحضرات الصيدلانية طبقا لموقع Scopus.

جاء ذلك خلال ترأس "حسن" اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعى، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد فرغلى عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة مدير الوحدة وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الجامعة التقرير المقدم من مركز تطوير الأداء الجامعى بخصوص التقدم إلكترونيا لمكافأة النشر الدولي، حيث تم التقدم بـ1080 طلبا، حتى تاريخه، كما تمت مناقشة إنشاء حاضنة أعمال تابعة لأكاديمية البحث العلمي والتي تهدف إلى احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادى والفنى والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل لتميكن المبتكر من الوصول بفكرته لشركة تكنولوجية ناجحة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن زيادة نسبة النشر الدولى فى المجلات العلمية المتميزة يعكس تقدم الجامعة فى مجال البحث العلمى وثقة هذه المجلات فى أبحاث الجامعة، لافتا إلى أن الجامعة تتابع بصفة دورية من خلال مكتب النشر الدولى كافة المواقع التى تقوم بحصر الأبحاث المنشورة على مستوى العالم، مؤكدا ضرورة ربط البحوث بالصناعة وخدمة المجتمع لتتماشى مع الخطة البحثية القومية.