سفير روسيا لدى بيروت يطالب الأطراف الخارجية بالمشاركة في إنقاذ لبنان

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قال السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب اليوم الثلاثاء، إن المطلوب أن تشارك الأطراف الخارجية في عملية إنقاذ لبنان.

وقال زاسبيكين: "المطلوب حماية الأمن والاستقرار وأن تساهم الأطراف الخارجية مساهمة بناءة في سبيل خلق الأجواء المناسبة لعمل الحكومة والمشاركة في عملية انقاذ البلد".

ورأى أن "تشكيل الحكومة خطوة ايجابية في سبيل اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية، ووقف الانهيار وإجراء الإصلاحات لمصلحة الشعب اللبناني".

يذكر أن لبنان يعاني من وضع اقتصادي متردي أدى إلى احتجاجات شعبية انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

وبلغ الدين العام 5ر89 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، وأظهرت معظم المؤشرات الاقتصادية مزيدا من التراجع في النشاط الاقتصادي.