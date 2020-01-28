مدرب السيلية : اللعب في البطولة الآسيوية حلم وتحقق وسنسير على خطى الريال

أكد التونسي سامي الطرابلسي مدرب نادي السيلية القطري وجود حماس كبير داخل الفريق من أجل الفوز على خودور الايراني والتأهل لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا .

وقال الطرابلسي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : ”السيلية انتظر كثيرا وحلم منذ مدة طويلة بالوصول لهذه المرحلة ،والمشاركة لأول مرة في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال آسيا .

وأشار الطرابلسي الى جاهزية الفريق لخوض اللقاء وقال : " نتمنى أن نظهر بمستوى جيد وتحقيق حلمنا بالذهاب لأبعد مرحلة في هذه البطولة الآسيوية".

وأضاف : المباراة تقام بنظام خروج المغلوب وبالتالي ليس أمامنا سوى الفوز لتخطي هذه المرحلة ، وسنحاول ان نكون أكثر تركيزا ،حيث أن الخطأ ممنوع في مثل هذه المباريات ،ونحن لدينا لاعبين لديهم خبرة على مستوى الأندية والمنتخبات ،وسنتعامل مع هذه المباراة بكل عزيمة لتحقيق نتيجة ايجابية.

وتابع الطرابلسي قائلا : "المنافس أيضا يشارك لأول في البطولة ولكن خاض مباراة من قبل مع فريق الرفاع البحريني وبالتالي اكتسب الخبرة ،اما نحن فليس لدينا ما نخسره وسنلقي بكل ثقلنا من أجل الخروج بنتيجة ايجابية ،وفي حال التأهل يمكن الحديث عن أمور أخرى ،فهي مباراة كأس وسنلعبها تحت شعار ممنوع الخطأ، ونحن لدينا القدرة على تحقيق الفوز ونتمنى ان يكون الفريق في يومه" .

وحول النتائج التي حققها الفريق في الدوري وهل سيكون لها أثر على اللاعبين أكد الطرابلسي :هذه البطولة مختلفة تماما عن الدوري فمثلا ريال مدريد الإسباني على مستوى الدوري لم يحقق نتائج ايجابية ولكن خلال مشاركته بدوري الأبطال كان له حضورا قويا وتوج باللقب ثلاثة مرات ، وسنسعى للسير على نفس النهج ونظهر بصورة مختلفة ، نفسيا لسنا في وضع سيئ ،صحيح ان الخسارة تترك اثرا سيئا ولكن نحن الآن امام حلم حلمناه مع بعض منذ فترة وسيكون بمثابة دافع معنوي لخوض هذا التحدي ،ان شاء الله سنتعامل مع هذه المباراة كما يجب حتى تكون انطلاقة جديدة للفريق في البطولة الآسيوية .

واختتم الطرابلسي حديثه قائلا : ”هذه البطولة لا تخضع لأحكام مسبقة ونحن لا ننظر الى الإمكانيات حيث أن هناك أندية وصلت الى مرحلة متقدمة وليست لها إمكانيات كبيرة ، ولكننا سنحاول ان نتعامل بما هو متاح وان نكون رقما صعبا خلال البطولة .

من جانبه قال مجدي صديق لاعب السيلية :استعداداتنا لهذه المباراة جيدة خاصة في ظل الأهمية الكبيرة للبطولة لاسيما إنها أول مرة نشارك في دوري الأبطال.. نتمنى ان نكون في أفضل حالاتنا حتى نصل الى مرحلة المجموعات

واضاف: هذه رابع او خامس مشاركة لي في هذه البطولة حيث شاركت مع العربي والغرافة والجيش والسد وبالتالي أرى أن دوري الأبطال مختلف كليا عن الدوري وسأسعى لوضع كل خبراتي السابقة لمساعدة الفريق ، فلدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين اصحاب الخبرة ونحاول جميعا أن نخدم الفريق بأفضل صورة ممكنة حتى نحقق أول انجاز بالتأهل لدوري المجموعات ،وشخصيا أتمنى من الله ان يوفقني لقيادة الفريق في هذه المباراة ،ونحن مطالبون بتكثيف الجهود حتى نحقق ما نصبو اليه".