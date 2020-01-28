ترامب: كل الإدارات السابقة «فشلت بمرارة» في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه حزن من مصير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه يستحق حياة أفضل وفرصة لتحقيق أمنياته.

وأضاف خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي للإعلان عن «صفقة القرن»، مساء الثلاثاء، أن «الشعب الفلسطيني كان في مصيدة التشدد والعنف واستُغل من المستخدمين»، لافتًا إلى أن بلورة السلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكبر تحدي.

وذكر أن «كل الإدارات الأمريكية السابقة حاولت وفشلت بكل مرارة»، مردفًا أنه «لم يُنتخب لعمل أشياء صغيرة أو الابتعاد عن عمل أشياء كبيرة».

وأشار إلى أن مقترحاته تقدم حلولًا دقيقة لجعل المنطقة أكثر أمنًا، مؤكدًا أنها «فرصة يكسب فيها الطرفين حل دولتين واقعي ويحل مخاطرهما».