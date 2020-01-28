تحرير 14 ألف محضر تمويني متنوع خلال 2019 بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، عن تحرير 14 ألف و202 محضر تمويني متنوع، خلال تنفيذ مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لحملات تفتيشية للرقابة على الأسواق والمطاعم والمخابز ومحلات بيع الأغذية، خلال العام الماضي 2019.

وأوضح سيد حرز الله القائم بأعمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه من ضمن المحاضر التي حررت خلال الحملات التفتيشية، 8294 محضرًا في قطاع المخابز، 1593 محضرً منها لنقص وزن، و980 مواصفات، و98 توقف إنتاج، و1335 تصرف وتجميع، و147 مبيعات وهمية، و102 سجلات، و110 نقص ميزان، و3929 أخرى.

وأضاف أنه تم تحرير 5908 محضرًا خلال حملات التفتيش لمراقبة المطاعم ومحلات بيع الأغذية، بواقع 2561 عدم إعلان أسعار، و68 زيادة عن التسعيرة، و206 انتهاء صلاحية، و29 مجهول المصدر، و516 دون ترخيص، و972 عدم وجود شهادات صحية، و71 مواد بترولية، و200 لضبط لحوم غير صالحة، و683 مخالفات لتجار تموينيين، و602 أخرى.

وخلال الحملات، ضُبط 105 طن دقيق، و1818 كيلو جرام لحوم، و14,050 طن سكر، و2248 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة، كما تم ضبط 50 كرتونة شيبسي، و24 كرتونة حلوى بإجمالي وزن 240 كيلو جرام.

كما تم ضبط 72 كيلو جرام "زبدة" غير صالحة، و7 أطنان أرز، و8 أطنان توابل فاسدة، و2390 صاروخ ألعاب نارية، و42 كرتونة أسماك مجمدة غير صالحة، و26 عبوة منظفات، و214 جالون بويات ودهانات غير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى ضبط 51,290 طن مازوت، و145 شيكارة سماد، و8200 عبوة أدوية مغشوشة، و434 كرتونة أدوية بيطرية مهربة مجهولة المصدر، كما تم ضبط تجميع 8600 لتر بنزين 80 و40543 لتر سولار و555 لفة سلك.