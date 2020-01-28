شن اللواء مدحت عبد اللطيف، رئيس حي المقطم جنوب القاهرة، حملة للتصدي للإشغالات التي تعوق حركة سير المارة والسيارات.



وأسفرت عن رفع الإشغالات بشارع السوق وشارع 9 بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث شملت حملة إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات رفع وإزالة الإشغالات من الشارع وشارع السوق، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.



ووجه اللواء مدحت عبد اللطيف، اتخاذ كل الإجراءات مع المخالفين؛ لتحقيق الردع العام لإعادة الشارع لأصله للمنفعة العامة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، وشارك في الحملة المهندس وليد إبراهيم مدير الإشغالات والمهندس رامي رجب وقوة من شرطة المرافق والمرور.



ويأتى ذلك في إطار الحملات اليومية التي ينفذها حي المقطم، تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء خالد عبد العال، وفي إطار الخطة العامة لتحسين الخدمات العامة والخاصة بالحي.



وأعلن الحي البدء في رصف عدد من الشوارع في منطقة الهضبة الوسطى، وتحسين الخدمات المقدمة لتسهيل حركة المرور استجابة لشكاوي المواطنين.



وقاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، حملة مكبرة أسفرت عن إيقاف أعمال حفر مخالف دون ترخيص بأرض فضاء بحارة الجوهري بحي الزيتون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالفة للقانون بالعقار رقم 5 حارة فرج إبراهيم من شارع سليم الأول، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.