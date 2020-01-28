الزمالك: إراحة 9 لاعبين من مواجهة أول أغسطس

تحدث، أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن مباراة فريقه القادمة أمام نادي وادي دجلة بالدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الجميع في حالة تركيز كاملة للمباراة.

وقال أمير، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه: " كارتيرون تحدث مع اللاعبين، لا تنشغلوا، افصلوا، رغم أننا سنسافر إلى انجولا بعد مواجهة دجلة بأربع ساعات".

وتابع: "المشوار طويل، اللاعبون يعلمون ذلك، الدوري ضاع في آخر جولتين في الموسم الماضي، القادم أكثر مما مضى".

وكشف: "كاتيرون اتخذ قرار بإراحة ٩ لاعبين، من السفر إلى إنجولا، لتفادي الانذارات والاجهاد".

وأوضح: "سنعلن عن قائمة الفريق قبل مباراة دجلة".

وأردف: "ننافس على أكثر من بطولة، نحتاج الدعم في الوقت الصعب أكثر من الاحتفالات، نحاول اسعادكم باكثر من بطولة مثلما حدث العام الماضي".

وعن محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق، قال:"محمود لاعب مهم وكبير، إصابته جاءت في وقت حساس، لقد خسره الفريق، يتدرب برجولة، المران مثل المباراة".

واختتم: "سيعود أقوى، تعرض لكذا محنة، ننتظر عودته، لا يفتعل مشكلة، لا يعترض، ويكون دائما على قدر المسؤولية".