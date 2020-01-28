عمرو عبدالمنعم عن كتابه «اعرف جسمك»: التعامل مع الجسم مشروط بمعرفة أسراره

سهير جودة: عندما قرأت الكتاب «انبهرت وانهرت»

أستاذة التغدية: الكتاب مرجع شامل قدم الإجابة على أغلب التساؤلات الشائعة



فى لقاء نظمته دار الشروق، بالتعاون مع معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ51، أمس الأول الإثنين، وشاركت فيه بالمناقشة الإعلامية سهير جودة، وصفاء الحسين الأستاذة بالمعهد القومى للتغذية، وعدد من الشخصيات العامة، تحدث الكاتب الدكتور عمرو عبدالمنعم، الأستاذ بكلية طب قصر العينى، واستشارى التغذية العلاجية، عن كواليس كتابه الأول والأحدث «اعرف جسمك.. ينقص وزنك»، الصادر حديثًا عن دار الشروق، قائلا: «البداية كانت انطلاقًا من فكرة المعرفة وكيفية تطبيقها؛ بمعنى معرفة جسم الإنسان بالحقائق العلمية، ثم معرفة كيفية التعامل الصحيح معه»، مشيرًا إلى أن التعامل مع الجسم يجب أن يكون مشروطًا بمعرفة أسراره العلمية، وأن هذه الحقائق العلمية هى الطريق الصحيح للتخلص من مشكلة زيادة الوزن نهائيًا.

وأضاف «عبدالمنعم»، أن الكتاب يتضمن أحد عشر فصلًا، يكشف خلالها الأسباب الحقيقية وراء عدم إنقاص الوزن، ومناقشة الأنظمة الغذائية المختلفة ذات المراجع العلمية، كما يُفند الأنظمة غير العلمية وأضرارها، ويوضح فكرة السعرات الحرارية واحتياجات الجسم الأساسية منها.

وأوضح استشارى التغذية، أن الكتاب يجيب عن العديد من تسأولات الكثيرين ومنها «هل هناك مشروبات أو وجبات غذائية حارقة للدهون، وهل عسل النحل بديلًا للسكر، وهل يمكن لأى شخص تناوله؟ وهل تناول الماء له دور فى نقصان الوزن، وهل هناك أمراض تمنع نزول الوزن، وما تأثير بعض الأدوية على عملية إنقاص الوزن، وغير ذلك الكثير من الأسئلة التى تُجيب عنها فصول الكتاب.

وأشار «عبدالمنعم» إلى أن أهم فصول الكتاب هو فصل «الرياضة المناسبة وليست أى رياضة.. هناك فرق»، والذى يتناول فيه دور الرياضة الحقيقى فى إنقاص الوزن، وما هو تعريفها وكيف يُمارسها من يُريدون إنقاص الوزن؟ كما يوضح لماذا يفقد بعض الناس حياتهم وهم يمارسون الرياضة.

وفى سؤال حول علاقة الجانب الوراثى بزيادة الوزن؟ ومدى صحة التقدم بالعمر بالسمنة وإعاقة عملية إنقاص الوزن؟ قال استشارى التغذية إن الجانب الوراثى يؤثر فقط فى حالة عدم اتباع نظام غذائى صحى، من حيث «النوم والاستيقاظ، وما يتم تناوله بين الوجبات، وتناول الماء، وممارسة الرياضة»، مشيرًا إلى أن التقدم بالسن ليس معوقًا على الاطلاق فى عملية إنقاص الوزن، قائلًا: «من سن عام وحتى 20 عامًا ينخفض نسبة الحرق بنسبة 20%، ما يؤدى إلى زيادة الوزن عند الكثيرين من أصحاب هذه الفئة العمرية، ومن سن 20 وحتى 70 عاما تنخفض نسبة الحرق بنسبة 6%، ولهذا فالسن ليس له دور فى عملية زيادة أو إنقاص الوزن».

وكشف الأستاذ بكلية طب قصر العينى، عن الكثير من السلوكيات والأخطاء الشائعة التى يمارسها الناس فى عملية إنقاص الوزن، ومنها أن «الشوفان» ليس أفضل من «الكورن فليكس»، ذلك لأن المؤشر السكرى للشوفان أعلى من «الكورن فليكس»، وكذلك الخبز السن ليس أفضل من الخبز البلدى، وأنه يحتوى على سعرات حرارية أعلى، مشيرًا إلى أهمية تجنب العيش السن مع أطعمة تحتوى على الدهون؛ حيث يؤدى إلى زيادة الوزن. وأكد أن السكر البنى له نفس سعرات السكر الأبيض ولهذا فهو ليس بديلًا. وغيرها من الأمثلة الموجودة بالكتاب.

وفى ختام كلمته أعرب صاحب كتاب «اعرف جسمك.. ينقص وزنك»، عن سعادته بإصدار كتابه الأول مع دار الشروق، مقدمًا الشكر للقائمين عليها وللعاملين على خروج الكتاب بهذا الشكل اللائق.

من جانبها أشادت الإعلامية سهير جودة بالكتاب وبأسلوب مؤلفه الذى نجح فى توصيل معلوماته بشكل سلس وجذاب، فضلًا عن تقديمه لمعلومات جديدة ومفيدة عن قضية تهم الجميع، وهى قضية تناول الطعام بشكل سليم، وليس فقط عملية إنقاص الوزن. مضيفة: عندما قرأت الكتاب «انبهرت وانهرت»؛ انبهرت من طريقة السرد والمعلومات التى كشفت عن كاتب كبير كما هو دكتور كبير، وانهرت من التصرفات الغذائية الخاطئة التى أفعلها.

وبدورها قالت الدكتورة صفاء الحسين، إن الكتاب يُعتبر مرجع شامل، حيث استوفى الإجابة عن أغلب التساؤلات الشائعة إن لم يكن جميعها، كما حذرت من أنظمة إنقاص الوزن العشوائية المنتشرة بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لافتة إلى أن عملية إنقاص الوزن إذا لم تتم بصورة سليمة فأنها تخلق مضاعفات جسيمة وفى أحيانًا كثيرة تؤدى إلى الوفاة.