 شاهد.. أول صورة للأب بطل فيديو إنقاذ ابنته من أمام قطار بالإسماعيلية - بوابة الشروق
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شاهد.. أول صورة للأب بطل فيديو إنقاذ ابنته من أمام قطار بالإسماعيلية


نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 3:21 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 3:21 ص

فاطمة علي

تداول عددًا من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" الصور الأولى للأب بطل فيديو إنقاذ ابنته 12 عامًا، من أمام قطار أثناء تحركه من المحطة بمحافظة الإسماعيلية.

وشهدت محطة قطار الإسماعيلية، أمس الأحد، سقوط فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، على قضبان السكة الحديد بالتزامن مع مرور قطار كان متوقف بالمحطة، حيث قفز والد الفتاة مسرعًا لإنقاذ ابنته التي أوشك القطار أن يدهسها، واحتضنها بجوار الرصيف أثناء مرور القطار على قرب ملليمترات، حتى مر القطار بسلام، ولاقى المقطع انتشارًا واسعًا، وسط إشادات بالروح الفدائية للأب البطل.


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