الإعلام السعودي يهاجم الدوحة: صغار عابثون

الرياض ترد على حملات إعلامية قطرية تستهدف ولى العهد السعودى وتهاجم إيران وتركيا

نشرت القناة السعودية الرسمية في المملكة، تقريرا ردت فيه على الحملات التى تستهدف السعودية وبالأخص شخص ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت القناة السعودية على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» تقريرا مصحوبا بتعليق: «الصغار العابثون.. الماكينة القطرية والدعاية الإيرانية والسموم التركية واليسار فى الغرب الأمريكى.. جميعهم فى جزيرة يختبئون.. خلف جريدة يتقنعون.. ولا يتغيرون فى عدائهم وحملاتهم ضد السعودية العظمى وقادتها».

وفى تغريدة منفصلة، نشرت القناة السعودية مقطع فيديو آخر بتعليق قالت فيه: «قصص مفبركة من بين أشجار غابات الأمازون.. والمستهدف فى هذه الروايات المهلهلة هو نفسه دائما.. سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان السعودية العظمى.. أما القابع فى الجزيرة القريبة ما زال فى سجنه الصغير!»، بحسب شبكة «سى.إن.إن عربية» الإخبارية.

وتأتى تقارير القناة السعودية بعد تقارير نشرتها قناة الجزيرة القطرية كان آخرها جزءا بعنوان «المهرة..النوايا المبيتة» هاجمت فيه الوجود السعودى فى منطقة المهرة باليمن بتعليق قالت فيه: «بشهادات أبناء وشيوخ محافظة المهرة اليمنية وبالوثائق وإفادات خبراء الجغرافيا السياسية يتتبع الفيلم الأهداف الحقيقية وراء الوجود السعودى فى المهرة».

وكانت قناة الجزيرة قد نشرت تقارير عديدة حول قضية اختراق هاتف رجل الأعمال والملياردير الأمريكى، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، وما أثير من اتهامات تداولتها صحف دولية عن علاقة ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بالموضوع.

من ناحية أخرى، كشف الكاتب الصحفى أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، عن رفض السعودية لكافة الشروط القطرية التى وضعتها، مشيرا إلى عودة الأزمة مع قطر إلى المربع الأول.

وكتب الجار الله فى تغريدة على «تويتر»: «السعودية أبلغت دول الخليج برفضها الشروط القطرية وأن الأزمة مع قطر عادت إلى المربع الأول».

إلى ذلك، أكدت السعودية والإمارات أنهما أجرتا، بمشاركة البحرين ومصر، سلسلة لقاءات مع قطر، لكن كل المفاوضات باءت بالفشل، وشددتا على مواصلة دول «المقاطعة» الجهود لحل الخلافات، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

فيما قالت وكالة الأنباء السودانية «سونا» إن وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، استقبلت ظهر أمس الأول، سفيرى السعودية، على بن حسن، والإمارات، حمد الجنيبى، حيث أحاطها الدبلوماسيان، «بنتائج اللقاءات التى أجرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر فى إطار إعلان القاهرة لعام 2018».

وأوضح السفيران، حسب الوكالة، أنه تم عقد «عدة لقاءات بين دول المقاطعة الأربع وقطر، ولكن المفاوضات باءت بالفشل رغم محاولة الدول رأب الصدع بعد دعوة قطر لحضور قمة الرياض، إلا أن اللقاءات وصلت إلى طريق مسدود».

وقطعت دول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر فى يونيو 2017، على خلفية اتهامات للدوحة بتمويل جماعات إرهابية، والتدخل فى شئونهم الداخلية.