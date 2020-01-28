5 تعليمات من فرج عامر للاعبيه قبل مواجهة سموحة والاتحاد بديربي الإسكندرية

حرص محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على عقد اجتماع مع لاعبى الفريق والجهاز الفني لتخفيزهم والشد من أزرهم قبل الانتظام فى معسكره المغلق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري والمقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

وقال عامر خلال اجتماعه مع اللاعبين أن الاتحاد السكندري فريق شقيق واللعب معه أن تكون مباراة نظيفة وكبيرة بلا عصبية أو خشونة ولا اعتراض على التحكيم وتعبرعن قوة ومكانة الناديين الكبيرين.

وأضاف فرج : "سموحة يضم لاعبين على مستوى عالى لكننا لانعرف بالاسماء، فلاعب الكرة يقيم بعطاءه وانتماءه ومدى ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر".

وأتم: " كرة القدم لا تعطي إلا من يعطيها وسموحة لم يبخل على الفريق بأي شئ، والكرة الآن في ملعبكم، وعليكم تثبتوا للجميع أنكم على قدر المسؤولية".