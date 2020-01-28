مروان محسن لمنتقديه: «كملوا وشوفوا آخركم إيه»

وجه مروان محسن، مهاجم الأهلي، رسالة لمنتقديه خلال الفترة الأخيرة، بسبب أداءه المتواضع وعدم تسجيله للأهداف.

وقال مروان محسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "استمروا في الانتقاد حتى تنتهوا عن النقد بشكل كامل، من يريد أن يكون مذيعا يتطرق إلى سيرتي، ويضع اسم مروان محسن في جملة مفيدة".

وأضاف: "أنا قوي، ولقد تجاوزت مراحل أصعب كثيرا من هذه المواقف، لا التفت لما يقال، اتدرب جيدا واركز في عملي واتواجد في المباريات".

وتابع: "الأهلي أكبر من أي شخص يتحدث عني، اتعرض لحملة منذ فترة، أخرج كل الطاقة العصبية في تدريبي".

وواصل: "ليس لدي أي أزمة في ألا يحبني شخص معين، ولكن هذا ليس داعي للكراهية والمقارنة بأي لاعب، لكن النقد الفني هو من يحترمه الجميع".

وأتم: "يكفي أن أي مدير فني سواء للأهلي أو المنتخب المصري، يضع أسمي في القائمة الخاصة به، والجميع يمنحني الفرصة للعب وتقديم أداء مميز".