فحص كاميرات المراقبة بواقعة العثور على طفل من ذوي الإعاقة بترعة بالحوامدية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة العثور على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بجوار ترعة بالحوامدية، وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة المجاورة بالمكان، كما أمرت النيابة بإيداع الطفل في دار رعاية، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، على طفل صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة بجوار ترعة الجيزاوية بالحوامدية بجنوب الجيزة به إعاقة جسدية وذهنية.

وتلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على طفل صغير ملقي بجوار ترعة الجيزاوية.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفل يبلغ من العمل 4 سنوات وبه إصابة جسدية، حيث يعاني من شلل رباعي، كما أنه يعاني من إعاقة ذهنية، وتم التحفظ عليه وضبط الأم المتهم بإلقاء الطفل.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.