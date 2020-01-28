الشرطة المجرية تطلق طلقات تحذيرية لمنع مهاجرين من اجتياز الحدود







قالت متحدثة باسم الشرطة ببلدة زيجيد الحدودية المجرية، إن الشرطة أطلقت العديد من الطلقات التحذيرية -اليوم الثلاثاء- لمنع مجموعة كبيرة من المهاجرين من دخول البلاد من خلال جزء تالف من سياج حدودي مع صربيا.

وقالت الشرطة إن نحو 60 مهاجرا حاولوا اجتياز السياج قبل فجر اليوم بالقرب من معبر حدودي يتم إغلاقه ليلا. وقد أجبر الإجراء الذي قامت به قوات الأمن، الموجودة بالخدمة، المهاجرين على العودة أدراجهم.

وكانت المجر أقامت سياجا بطول 175 كيلومترا في ذروة أزمة الهجرة بين عامي 2015 و 2016 ، وقد ساهم بصورة فعالة في تحويل ما أُطلق عليه اسم طريق البلقان إلى كرواتيا.

ورغم إقامة السياج وغيره من التدابير القاسية لإعاقة من يحاولون دخول المجر، فإن البعض لا يزالون يتمكنون من الوصول إليها، وإنْ كان هذا بأعداد أقل بكثير.