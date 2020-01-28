 الأردن: الحل القائم على أساس الدولتين هو المسار الوحيد للسلام في المنطقة - بوابة الشروق
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الأردن: الحل القائم على أساس الدولتين هو المسار الوحيد للسلام في المنطقة


نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 9:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 9:33 م

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يوم الثلاثاء إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.

وقال الصفدي في بيان صدر بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة السلام التي اقترحتها إدارته "الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب"، بحسب وكالة رويترز.

ودعا الصفدي إلى إجراء مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي بما في ذلك حماية مصالح الأردن وحذر من "التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض".

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