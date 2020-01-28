محافظ بني سويف: صرف الحد الأدني للأجور للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف الحد الأدني للأجور للعاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة بديوان المحافظة والوحدات المحلة في حدود المبلغ الوارد من وزارة المالية.

وذكر المحافظ أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالدولة والارتقاء بمستوى معيشتهم،وتنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1627/2019 بشأن صرف الحد الأدني للأجور، وفي اطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة المالية في ضوء ماقامت بتدبيره من اعتمادات في هذا شأن

وأكد المحافظ، سعيا من المحافظة لتحسين الوضع المادي للعاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، على أن يتم الصرف بأثر رجعي تباعا خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية

جاء ذلك خلال استعراضه تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.

وأجرت اللجنة، حملة تفتيشية بدائرة مركز الفشن، تمكنت خلالها من تحرير 16 محضرا والتي شملت: 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لحيازة سلعة منتهية الصلاحية، ومحضر للذبح خارج المحزر الحكومي.