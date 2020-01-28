«شكاوى النواب» توافق على اقتراح برغبة لتطوير الشهر العقاري: المكاتب غير مؤمنة







وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب شريف فخري، بشأن تطوير الشهر العقاري والتوثيق للمحررات الرسمية والعرفية.

ويقضي المقترح بتقديم خدمات الشهر العقاري من خلال شركة حكومية متخصصة أو منح التراخيص للقطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات تحت الإشراف الكامل للأجهزة الرقابية المختصة، مع وضع أنظمة العمل الإلكترونية ومتابعتها وتشديد العقوبات وإخراجها من تحت مظلة وزارة العدل والتي تختص بأهم مرفق وهو القضاء.

وقال فخري، في الاجتماع، إن الاقتراح برغبة يقضي أيضا باستغلال منافذ البريد المصري كمراكز لتقديم الخدمات الحكومية، مضيفا أن الاقتراح برغبة يأتي بناء على نقل أحدث وأنجح التجارب في هذا المجال، مثل دبي وكندا، في تحسين الخدمات التي تقدمها لمواطنيها، والحفاظ على الوقت والجودة والدقة، فضلا عن القضاء على البيروقراطية والفساد.

ولفت مقدم الاقتراح إلى ما يعانيه المواطنون من تدني خدمات الشهر العقاري والتوثيق من حيث طول وقت إنجاز الإجراءات وتعددها، ومحاولة البعض الاستفادة من الموقف بمقابل، وعدم الربط الإلكتروني بين مكاتب الشهر العقاري بقاعدة بيانات موحدة.

وقال فخري إن التطوير ليس رخاما وزجاجا وتكييفات، بل هو محتوى قبل أي شيء، "فما تعانيه مكاتب الشهر العقاري من أجهزة كمبيوتر متهالكة ولا يوجد ربط بينها وبين البعض، فضلا عن أنها غير مؤمنة".