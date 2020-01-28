صحة الوادي الجديد تتسلم أجهزة الغسيل الكلوي والأشعة المقطعية الحديثة

أعلن أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، عن دعم وزارة الصحة للمحافظة بعدد جهازين أشعة مقطعية وجهاز للكشف المبكر لسرطان الثدي "ماموجرام".

وقال محروس إنه بمجرد استلام أجهزة الأشعة المقطعية بداية فبراير المقبل، سيتم تركيبهما بمستشفى الداخلة والخارجة العام، مع تركيب جهاز الكشف المبكر لسرطان الثدي بمستشفى الخارجة العام.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم، أنه جار تركيب 16 جهاز غسيل كلوي جديد مقدمة دعما من الوزارة، بحيث بواقع تركيب 7 أجهزة بمستشفى الخارجة العام، و7 أجهزة أخرى بالداخلة، وجهاز لكل من مستشفيات الفرافرة وباريس المركزيين.