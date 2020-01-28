أكد محمد عادل المشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب أن الزمالك لم يرفض ضم محمد صلاح لاعب ناديه الأسبق وليفربول الإنجليزي الحالي.

وقال عادل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": "في تلك الفترة كنت مسئولًا عن التسويق في المقاولون، إبراهيم محلب رئيس النادي، أبلغني أن ناديي الأهلي والزمالك تحدثا بخصوص محمد صلاح وعلي فتحي وباسم علي".

وأوضح: "جلست مع الثلاثي وأبلغتهم أنني أرى مستقبلهم في الاحتراف الخارجي، بالرغم من عدم وجود عروض خارجية لهم".

واستكمل: "كان أول رد لمحمد صلاح أنه يريد الاحتراف الخارجي ولن يلعب إلا في المقاولون العرب أو خارج مصر، ولم يكن لديه الاستعداد للانتقال لأي نادي في مصر سواء الزمالك أو الأهلي".

وأردف: "علي فتحي وباسم علي كان لهما رأي أخر، ومحمد صلاح لم يتحدث مع أي مسئول من الزمالك، ولكن طلبوه من إبراهيم محلب".

واختتم: "تقريبًا مجموع ما حصلنا عليه مقابل انتقال محمد صلاح إلى تشيلسي وروما وليفربول من 70 إلى 80 مليون جنية".