المرصد السوري: 30 آلية روسية تنطلق من القامشلي نحو أبو رأسين

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رتلا عسكريا روسيا انطلق صباح اليوم الثلاثاء، من مدينة "القامشلي" وعبر "الدرباسية" متجها نحو منطقة "أبو رأسين".

وأوضح المرصد (مقره لندن) - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن الرتل يتألف من 30 آلية عسكرية بين ناقلة جند ومدرعة.. بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن وجهة الرتل.

وكان المرصد السوري قد أشار في الـ25 من الشهر الجاري، إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة عند المدخل الشرقي لبلدة "تل تمر" بريف "الحسكة" عمدت إلى إيقاف عربات عسكرية روسية عند دوار البلدة ومنعوها من المرور نحو مدينة "القامشلي" عبر "أوتستراد" الحسكة – حلب الدولي، وذلك في إطار المشاحنات والتوتر المتصاعد بين الجانبين.