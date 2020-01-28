مجلس جامعة أسوان تشترط محو أمية 4 مواطنين لمنح شهادة التخرج

قرر مجلس جامعة أسوان خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، إلزام طلاب الكليات التربوية، وكليات العلوم الانسانية محو أمية أربعة مواطنين لكل طالب خلال فترة دراسته الجامعية كشرط لمنحه الدرجة العلمية، وذلك في حضور أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات.

وتضم الكليات التربوية: (التربية النوعية- التربية- التربية الرياضية)، فيما تضم كليات العلوم الإنسانية (الآداب- دار العلوم- خدمة الاجتماعية - الألسن).

ووافق المجلس خلال اجتماعه على بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان واتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار التابع لجامعة الدول العربية..كما وافق المجلس على بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية دار العلوم، والموافقة على اللائحة الداخلية بكلية التربية النوعية بنظام الساعات المعتمدة (مرحلة البكالوريوس ).

وتمت الموافقة أيضا على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين بمختلف كليات الجامعة وتمت الموافقة على منح درجات علمية الدكتوراة والماجستير .

استعرض مجلس الجامعة اعتماد اكاديمية هواوي بفرع جامعة أسوان وذلك بالشراكة بين الجامعة وشركة هواوي العالمية، حيث من المقرر أن تعلن الاكاديمية عن بدء استقبال الراغبين من الطلاب والخريجين في الحصول على دورات معتمدة من شركة هو اوي في مجالات الشبكات والذكاء الاصطناعي.