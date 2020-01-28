طب بيطري بني سويف تنظم قوافل بيطرية علاجية لقريتي الحلابية وإبشنا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن تنظيم كلية الطب البيطري لعدد من القوافل الطبية البيطرية لقريتي الحلابية وإبشنا التابعة لمركز بني سويف، بناءً على خطة زمنية موضوعة حيث تُقام القوافل خلال الفترة من 26 يناير وحتى 29 ، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومجموعة من طلبة الفرقة الرابعة ، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة على الحيوانات بالمجان.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إطلاق مثل هذه القوافل التوعوية يُعد بمثابة تدريب عملي للطلاب، متابعا أن التدريب الميدانيّ هو مجال الخبرة الأُولى للطالب والذى يعطيه فرصة التعامُل مع مختلف الضغوط التي قد يُواجهها ويتعرَّض لها عند الانخراط في سوق العَمَل.

وأضاف أن دور القوافل التوعوية والزيارات الميدانية يتمثل في تناولها لمشكلات بيئية وصحية متنوعة وسعيها الدائم والمستمر لوضع حلول مناسبة لها ومساهمتها في القضاء عليها تضامنا مع خطط الدولة في إحداث التنمية المستدامة وبناء المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.