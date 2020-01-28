 وفد كنسي من الحبشة يزور المتحف القبطي بالقاهرة - بوابة الشروق
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وفد كنسي من الحبشة يزور المتحف القبطي بالقاهرة

إسلام عبدالمعبود:
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:35 م

استقبل المتحف القبطي بالقاهرة، اليوم، وفدا كنسيا من الحبشة، متمثلا في الأسقف أغريغوريوس أسقف مدينة (شو)، والقس جبراياسوس ممثل الكنيسة الإثيوبية بمصر، والدياكون (أديس) عن الكنيسة الإثيوبية بمصر، كان ذلك بصحبة الأب أنجيلوس النقادي.

وكان في استقبالهم جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، واصطحبتهم في جولة داخل المتحف.

ومن جانبهم، أبدى الحضور إعجابهم بكل ما يحويه المتحف القبطي من مجموعات أثرية فريدة وموقعه المتميز في مجمع الأديان؛ حيث يحيط به الكنيسة المعلقة، وكنيسة أبي سرجة، وجامع عمرو بن العاص، ومعبد بن عزرا.

كما حرص الوفد على تسجيل زيارته بالتقاط الصور التذكارية، وتسجيل كلمة شكر في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف.

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