النفط يهوي لقاع 3 أشهر مع تنامي مخاوف الطلب بفعل فيروس الصين

نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للخام اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الاثنين مع ارتفاع حصيلة وفيات الفيروس التاجي في الصين، مما يكبح حركة السفر ويغذي التوقعات لتباطؤ في الطلب على النفط.



وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 59.32 دولار للبرميل، منخفضا 1.37 بالمئة بما يعادل 2.3 بالمئة، ومسجلا أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر تشرين الأول. وأغلق الخام الأمريكي على 53.14 دولار للبرميل، بانخفاض 1.05 دولار أو 1.9 بالمئة، وعند أقل سعر منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

هوت كذلك أسواق الأسهم العالمية، التي يقتفي النفط أثرها عادة، في ظل تنامي قلق المستثمرين من أزمة آخذة في الاتساع. وشهد الطلب على أصول الملاذ الآمن، مثل الين الياباني وسندات الخزانة، طفرة.

وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس التاجي إلى 81 شخصا وقررت الحكومة الصينية تمديد عطلة السنة القمرية الجديدة إلى الثاني من فبراير شباط، لإبقاء أكبر عدد ممكن من الناس في منازلهم والحيلولة دون مزيد من انتشار الفيروس.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، ”هذا الشيء ما زال يطل بوجهه القبيح ولهذا تضرر النفط بشدة لأنه قد يتحول إلى انخفاض حاد في الطلب ولو لبعض الوقت على الأقل.“