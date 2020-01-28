تايلاند: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 14 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 14 حالة، وذلك عقب تسجيل ست حالات جديدة.

وقال السكرتير الدائم بوزارة الصحة التايلاندية سوخوم كانتشانابخيماي - في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا من المواطنين الصينيين، كما أن خمسة أشخاص من الحالات الست الجديدة هم أفراد عائلة واحدة ووصلوا من مقاطعة "هوبي"، في حين أن الحالة السادسة من مقاطعة "تشونجتشينج".

ونصح كانتشانابخيماي المواطنين التايلانديين بعدم السفر إلى الصين، كما طالبهم بإبلاغ السلطات إذا وجدوا أي شخص ظهرت عليهم أعراض الإصابة، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف على جميع المواطنين الصينيين الذين يصلون إلى تايلاند من أي مدينة، وذلك داخل المطارات.

يُذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).