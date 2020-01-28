يواصل كورونا الجديد، الفيروس القاتل، إثارة الذعر فى الصين والعالم بأسره، بعدما أدى لقتل وإصابة الآلاف في شتى أنحاء البلاد، صاحبة أعلى تعداد سكاني في العالم، نتيجة الالتهاب الرئوي الناجم عنه.

وفي محاولة لاحتواء الفيروس القاتل، وسعت الصين عمليات إغلاقها غير المسبوقة، إذ أغلقت مدن عديدة على رأسها ووهان، وإيزو، وهوانجقانج، وتشيبي، وقيانجيانج، وجينجيانج، وجينجمن وشيانتاو، جميعها في مقاطعة هوبى بوسط الصين، حيث يتركز الوباء.

واتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي بدأ بالانتشار في العالم، وفرضت حجراً صحياً على عدة مدن.

فيما بدأت حالة من التأهب والاستعداد في معظم دول العالم، نتيجة لانتشار الفيروس في المدن الصينية، ثم تفشيه لاحقًا وخلال فترة قصيرة في دول عديدة حول العالم، إذ أصبح عدد الدول التي ضربها هذا الوباء القاتل يتخطى الـ 14 دولة.

وفيما يلي، خريطة تفاعلية محدثة أولا بأول، لنسب القتلى والإصابات من ضحايا الوباء القاتل في الصين، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

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