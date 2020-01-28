باكستان تعرب عن قلقها حيال تغريدات الرئيس الأفغاني الأخيرة

أعربت باكستان، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها حيال التغريدات الأخيرة التي كتبها الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، معتبرة إياها بأنها تدخل صريح في شؤون باكستان الداخلية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - "إننا نعتقد بأن مثل هذه التصريحات ليست مفيدة لتعزيز العلاقات الجوار الجيدة بين الدولتين"، مؤكدة أن باكستان ترغب في الحفاظ على الروابط الودية مع أفغانستان التي تقوم على أساس مبادئ عدم التدخل، وحثت الجانب الأفغاني على العمل معاً نحو تحقيق الأهداف المشتركة من الاستقرار والسلام في أفغانستان والمنطقة.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، قد أعرب عن انزعاجه حيال اعتقال زعيم حركة "بشتون تحفظ"، وأعرب عن أمله في أن تطلق السلطات الباكستانية سراحهم على الفور.