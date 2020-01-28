«النهضة» الإسلامية بتونس تريد تعديل قانون الانتخابات تحسبا لانتخابات مبكرة

أودع حزب حركة النهضة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، لدى مكتب البرلمان في تونس مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي.

وطالب مكتب البرلمان الذي أحال مشروع القانون، إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية، بتسريع النظر فيه، بحسب ما صرحت به العضو بالمكتب نسرين العماري اليوم.

ويهدف القانون أساسا إلى رفع "العتبة الانتخابية" أمام الأحزاب، أي الحد الأدنى من نسبة الأصوات المتحصل عليها للحصول على مقاعد في البرلمان.

وكان هذا المقترح أثار جدلا لدى طرحه قبل أشهر من انتخابات أكتوبر الماضي حيث أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي رفض إمضاءه وإحالته إلى البرلمان، بدعوى أنه قد يفضي إلى فرز وإقصاء للأحزاب الصغرى والمستقلين.

ويتزامن هذا المقترح مع بداية مشاورات تشكيل الحكومة من قبل رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ ، إذ يتعين عليه التوصل إلى طرح حكومته ونيل ثقة البرلمان في مدة شهر بحسب الدستور لتفادي التوجه إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وكان قد تم تكليف الفخفاخ في العشرين من الشهر الجاري.

وكان مجلس الشورى، أعلى هيئة في حزب حركة النهضة، أخطر المكتب التنفيذي في الحزب أول أمس إلى التهيؤ لكل الاحتمالات، بما في ذلك الانتخابات السابقة لأوانها.