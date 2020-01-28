مدبولي يمازح نواب المحافظين: «شكل القعدة عجبتكم هنا»

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، لقاءه بنواب المحافظين في الأكاديمية الوطنية للشباب.

ويخضع الشباب لبرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد، حيث جاء تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريب الثلاثة وعشرين نائبًا، الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي.

ومازح رئيس الوزراء نواب المحافظين لدى دخوله، قائلًا: «شكل القعدة عجبتكم هنا».

وقال إن اختيار هؤلاء الشباب تم على أساس أكاديمي أو علمي أو عمل عام، موضحًا أنهم مشروعين محافظين أو وزراء وهم كوادر وفي سن صغير.

وأوضح أن الشباب يتقلدون المناصب القيادية في مصر، وليست قول سياسي أو إرضاء شريحة مجتمعية لكن إيمانا بقدرات الشباب ليشاركوا في بناء بلدهم في المستقبل.

وأوضح أن الشباب تنقصه الخبرة العملية والحقيقية، وممكن «نكون بتحرق الناس»، حال عدم تزويدهم بتدريب وخبرات، ومن ثم جاء هذا التدريب.

وأشار إلى أن التدريب هو تسليح للشباب بما يكتسبوه من خبرات للنجاح والعمل، موضحًا أنه عقب تصعيد هؤلاء الشباب سيكون هناك شباب آخرين كنواب، ليكون نسبة كبيرة من المسؤولين شباب.

وأوضح أن هناك آخرين كان يتم اختيارهم بخلفيات ناجحة في أعمالهم ولم ينجحوا في المنصب العام، وكان هذا محل استفهام وتساؤل.

وشدد على أن الرئيس وجه بتوفير سبل ووسائل النجاح لهم.

ويتم التدريب على مهارات القيادة الفعالة، ومهارات التواصل الفعال، ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي، والمهارات الإدارية، كإدارة الوقت، وإدارة الأزمات، وإدارة المشروعات، وإدارة فرق العمل الناجحة، وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت، والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.



