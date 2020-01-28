قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه تم وجارِ تنفيذ 17 ألفًا و428 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في مدينتي بورفؤاد وبورسعيد.

وخلال الاجتماع الذي عقده مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شدد وزير الإسكان على قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة في المحافظة، ولاسيما مشروعات الصرف الصحي.

ومن جانبه، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ المشروعات السكنية التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان وفي مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي، وهو الأمر الذي يستدعى تدعيم منظومة الصرف الصحي؛ لاستقبال التصرفات الزائدة.

وبدوره، قال المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه جار تنفيذ محطة مياه سطحية بطاقة 26 ألف متر مكعب في اليوم بجنوب محافظة بورسعيد، بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه.

وأضاف خضر أنه جارٍ كذلك تنفيذ محطة تحلية مياه البحر غرب بورسعيد بطاقة 20/40 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة إجمالية 440 مليون جنيه، إلى جانب مشروع خطوط المياه المرشحة من محطة المياه السطحية بمنطقة الكاب إلى شبكات الجنوب بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، ومشروع خطوط المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر غرب بورسعيد بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلى التسليم الابتدائي لأعمال المعالجة الثنائية بمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 40 ألف متر مكعب في اليوم، بمنطقة (C9) جنوب بورسعيد، ومن المقرر تشغيل المعالجة ثلاثية في نهاية مارس القادم، بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه.

وتابع: كما تم تشغيل المحطة بمشروع تطوير محطة رفع (S10)، وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطي، وإجراء تجارب التشغيل للمحطة بمشروع أعمال الحل الدائم للإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد.

ونوّه خضر بأنه جار تنفيذ مشروع صرف صحي النورس، ومشروع صرف صحي الضواحي، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم، ومشروع استكمال شبكات بورفؤاد، بجانب التسليم الابتدائي لمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد.