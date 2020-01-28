وكيل زراعة الوادى الجديد يناقش معوقات العمل الزراعي مع مديري الإدارات الزراعية

عمرو بحر

أكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة والإدارات العامة بالمديرية، وذلك لمناقشة خطط العمل المختلفة، وعدد من الملفات الهامة بالقطاع الزراعي.

وقال «رضوان» إنه تم مناقشة المشكلات والمعوقات التي تعوق العمل الزراعي أهمها «عجز في عدد العاملين بكل إدارة وخاصة إدارة بلاط، وتباعد المسافات بين كل بئر والآخر مما يكلف المشرف الزراعي وسائل مواصلات وصعوبة الحصول على البيانات، ومتابعة المزارع يوميًا، وكذلك مناقشة مشروع كارت الفلاح وأهميته ودورة في النهوض بالخدمة الزراعية».

وقال إنه تم مناقشة توفير جميع الاحتياجات الأساسية لكارت الفلاح بالوحدات الزراعية والجمعيات الزراعية، وأعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتوفير المبيدات وأجهزة الحقن، حيث تم تدبير 14 جهاز حقن من الجمعيات المحلية والجمعية المركزية للمساعدة في مكافحة السوسة.

وأضاف أنه تم مناقشة سرعة الانتهاء من حصر الثروة الحيوانية، والتشديد على سرعة تنفيذ كارت الفلاح والانتهاء من التعديلات الخاصة بمشروع كارت الفلاح، بجانب العمل على إعادة تدوير ومنع الانتدابات من الداخل وفتح باب الانتدابات من الخارج لسد العجز.

وقال إن أعمال مقاومة سوسة النخيل الحمراء مستمرة، وخلال الشهرين القادمين سيتم استغلال موجة الصقيع للسيطرة على السوسة والحد من انتشارها وعمل تقرير مفصل بالنتائج، والسعي لإصدار قرار لحظر دخول فسائل النخيل من مراكز المحافظة إلى مركزي باريس وبلاط، وكذلك التداول بين باقي المراكز لا يتم إلا بتصريح من مديرية الزراعة بعد إجراء عمليات الفحص والرش الوقائي، والاستعانة بالحفار الخاص بالجهاز للمساعدة في اعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء في حالات الاصابة الشديدة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري لعرض ما تم إنجازه بكل إدارة على مستوي المحافظة وعمل تقرير شامل.

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