البرلمان التونسي يحدد جلسة سماع لوزيري الداخلية والدفاع بشأن الوضع الليبي

(د ب أ)

دعت لجنة في البرلمان التونسي اليوم الاثنين وزير الداخلية ووزير الدفاع بالنيابة إلى جلسة استماع بشأن الأوضاع في ليبيا وموقف تونس من التدخل العسكري في هذا البلد الجار.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عماد الخميري للصحفيين في البرلمان اليوم، إن جلسة الاستماع للوزيرين ستكون يوم الثالث من شباط/فبراير المقبل.

وأعلنت تونس، التي غابت عن مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في وقت سابق أنها لن تسمح بأي تدخل عسكري في ليبيا انطلاقا من أراضيها أو مجالها والبحري.

وصدر هذا الموقف إثر الجدل الذي رافق زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس في زيارة غير معلنة قبل نحو شهر، ماأثار تكهنات بشأن تدخل عسكري محتمل في ليبيا.