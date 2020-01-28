أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، توفير 6 آلاف و482 فرصة عمل للذكور والإناث، من بينها فرص لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، خلال فبراير المقبل.

وأضاف سعفان، في تصريحات اليوم، أن هذه الفرص بأجور تبدأ من 1200 جنيه وتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن طبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص بعدد من المحافظات.

وأوضح سعفان أن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص التي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019؛ لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وعمل لائق لهم، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كل الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل".

وأشار إلى أن فرص العمل المتوفرة تشمل: مدير تخطيط ومتابعة، وتسويق مؤهل عال بخبرة 3 سنوات براتب 5 آلاف جنيه، وأمين مخزن براتب 3000 جنيه، ومحاسب بكالوريوس تجارة خبرة 5 سنوات والسن حتى 35 سنة، ومهندس معماري بكالوريوس هندسة براتب 3500 جنيه، وسائقين درجة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، وأويمجي، وعمال وميكانيكي ديزل، وسمكري سيارات، ولحام ومساعد، وفني معالجة حرارية، وفني قشاط.

وتابع أن الفرص تشمل أيضا فني إنتاج من الجنسين، ومدير تسويق، ومهندسين زراعة وري وإنتاج ومكافحة، وفني زراعي، وماكينة، ومراقب جودة، وفني ري وتشغيل، ومشرف ثلاجات تعبئة، ومهندسين جودة أرض، وإنتاج زراعي وجودة تعبئة، وبرمجة، وكاشير وحياكة، ومشرف تغذية وإنتاج، وسلامة وصحة مهنية، ومراقب جودة، وعمال تحميل، وسباكة ونجارة، وحدادة، وكول سنتر.

وشدد سعفان على أهمية العمل لرفع اقتصاد الدولة والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم على الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبلهم".