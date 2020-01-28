 عريقات والمبعوث الأممي للسلام يؤكدان ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بحل الدولتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عريقات والمبعوث الأممي للسلام يؤكدان ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بحل الدولتين

صائب عريقات
صائب عريقات
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:39 م

 

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادونوف، اليوم الثلاثاء، أسس السلام العادل والشامل لحل القضية الفلسطينية، والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، ودولتين على حدود 1967، ولا للاستيطان ولا للضم.

وقال عريقات - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنه تم التأكيد خلال اللقاء مع ميلادونوف، على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، وعلى رأسها القرار رقم (2334)، ومبادرة السلام العربية التي تُعتبر الأساس للسلام الدائم والشامل.


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