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أعلنت شركة "إس.جي.إس جروب" السويسرية لخدمات الفحص والمعايرة وإصدار شهادات الجودة اليوم الثلاثاء زيادة أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 2.6 % سنويا، في حين تراجعت إيراداتها بنسبة 1.6% خلال العام.

وذكرت الشركة أن أرباحها القابلة للتوزيع ارتفعت خلال العام الماضي إلى 660 مليون فرنك مقابل 643 مليون فرنك خلال العام السابق، حيث ارتفعت أرباح السهم الواحد إلى 87.18 فرنك مقابل 84.32 فرنك خلال الفترة نفسها.

في المقابل، تراجعت الأرباح القابلة للتوزيع بعد وضع المتفيرات الموسمية في الحساب بنسبة 8% سنويا.

وأشارت الشركة إلى أن نتائجها تحسنت بفضل مكاسب بيع استثماراتها في شركة "بتروليوم سيرفس كوربورشن"، مقابل النفقات المتعلقة بإعادة الهيكلة وارتفاع معدلات الضرائب.

وتراجعت إيرادات "إس.جي.إس جروب" بنسبة 1.6 % سنويا إلى 6.6 مليار فرنك خلال العام الماضي، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.2 % عند تثبيت سعر الصرف.