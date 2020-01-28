أبو مازن: الشعب الفلسطيني سيُذهب صفقة ترامب إلى مزابل التاريخ

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القدس ليست للبيع، وأن كل حقوق الفلسطينيين ليست للبيع والمساومة.



وتوجه بالتحية، خلال كلمة له بعد إعلان الرئيس الأمريكي خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، للشعب الصامد وجميع أماكن تواجده في وجه في «صفقة العصر» والشهداء والأسرى والجرحى، منوهًا أن الشعب سيُذهبها إلى مزابل التاريخ.



وقال إنه على ثقة أن النصر حليف الشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات جسام من أجل القدس وفلسطين، مؤكدًا أن الحقوق مصانة ولن يفرط بها أحد.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما أسماه خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن» لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.