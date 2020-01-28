مقتل 11 بسبب انفجار أسطوانات غاز في مصنع للعطور بشرق باكستان

لقى 11 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، بعد انفجار أسطوانات غاز في مصنع للعطور بمنطقة شهدارة في مدينة لاهور الباكستانية، ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى بأكمله، بحسب ما أكده مسؤولون.

وأفادت صحيفة "دون" الإخبارية على موقعها الإلكتروني، بأنه قد تم نقل أحد المصابين -30 عاما-، إلى المستشفى الواقع في لاهور بإقليم البنجاب شرقي باكستان، في حالة حرجة.

وقد تسبب الحريق أيضا في انهيار سقف المبنى، ما أدى إلى محاصرة السكان الآخرين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالمبنى المجاور.

ويتم حاليا إنقاذ باقي المحاصرين تحت الأنقاض، وبحسب ما قاله السكان، فقد كان هناك 15 عاملا على الأقل داخل المصنع وقت اندلاع الحريق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولة إنقاذ تدعى رنا أزهر، قولها إنه قد تمت السيطرة على الحريق، وأن الوفيات نتجت في الأساس جراء انهيار سقف المبنى.