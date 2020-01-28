 مقتل 11 بسبب انفجار أسطوانات غاز في مصنع للعطور بشرق باكستان - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 يناير 2020 1:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

مقتل 11 بسبب انفجار أسطوانات غاز في مصنع للعطور بشرق باكستان

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 1:15 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 1:15 م

لقى 11 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، بعد انفجار أسطوانات غاز في مصنع للعطور بمنطقة شهدارة في مدينة لاهور الباكستانية، ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى بأكمله، بحسب ما أكده مسؤولون.

وأفادت صحيفة "دون" الإخبارية على موقعها الإلكتروني، بأنه قد تم نقل أحد المصابين -30 عاما-، إلى المستشفى الواقع في لاهور بإقليم البنجاب شرقي باكستان، في حالة حرجة.

وقد تسبب الحريق أيضا في انهيار سقف المبنى، ما أدى إلى محاصرة السكان الآخرين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالمبنى المجاور.

ويتم حاليا إنقاذ باقي المحاصرين تحت الأنقاض، وبحسب ما قاله السكان، فقد كان هناك 15 عاملا على الأقل داخل المصنع وقت اندلاع الحريق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولة إنقاذ تدعى رنا أزهر، قولها إنه قد تمت السيطرة على الحريق، وأن الوفيات نتجت في الأساس جراء انهيار سقف المبنى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك