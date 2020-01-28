تونس والإمارات تشددان على حل سلمي في ليبيا

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(د ب أ) -

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله، يوم الاثنين، وزير خارجية دول الامارات عبد الله بن زايد آل نهيان على إيجاد حلي سلمي ينهي الأزمة في ليبيا.

وبحسب بيان من الرئاسة التونسية أكد سعيد ووزير الخارجية الاماراتي على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لإيجاد حل سلمي ينهي هذه الأزمة ويساهم في حقن دماء الشعب الليبي.

يأتي اللقاء بعد أيام من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي غابت عنه تونس وشاركت فيه الإمارات، ومؤتمر الجزائر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا بمشاركة ألمانيا.

وأعلنت الرئاسة ان اللقاء بحث سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين ومن بينها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حل سياسي ليبي - ليبي.

وكان وزير الخارجية الإماراتي نقل إلى الرئيس سعيد الذي انتخب رئيسا لتونس في تشرين أول/اكتوبر الماضي دعوة لزيارة دولة الإمارات.