اتحاد الصناعات الألمانية: خطر حدوث خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال قائما

حذر اتحاد الصناعات الألمانية من أنه لم يتم الحيلولة بشكل دائم دون المخاطر الناتجة عن حدوث خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال مدير اتحاد الصناعات الألمانية يواخيم لانج -اليوم الثلاثاء- بالعاصمة برلين إنه على الرغم من أن اللعبة المعلقة حول خروج بريطانيا من الاتحاد انتهت، فإنه لا يزال ليس هناك مجال لتنفس الصعداء.

وأوضح لانج أن الشكل المقرر أن تسير عليه العلاقات مستقبلا بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لا يزال غير محدد، قائلا: "خطر حدوث خروج لبريطانيا دون اتفاق، وخطر حدوث انفصال غير منظم للبريطانيين من الاتحاد الأوروبي، لا يزال كبيرا".

وأشار الاقتصادي الألماني البارز إلى أنه لا يزال هناك حالة هائلة من عدم اليقين بالنسبة للشركات، موضحا أنهم لا يعرفون ما يتعين عليهم أن يستعدوا له خلال هذا العام.

يُذكر أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير الجاري. وبعد ذلك سيكون هناك مفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن، ويجب إنهاء هذه المفاوضات حتى نهاية المرحلة الانتقالية المقرر أن تستمر حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.