مدرسة فى بوركينا فاسو لتعليم الفتيات ميكانيكا السيارات

ينظم برنامج تنموى ورشات تعليمية للفتيات بالعاصمة البوركينية أوجداوجا متحديا التقاليد المحلية ليكون تدريب الفتيات على ميكانيكا السيارات الحرفة التى قد توفر لهن مكسبا مضمونا ووضعا اجتماعيا ووقاية من أن يعملن بأعمال غير مربحة أو غير شريفة بسبب الفقر.

وكان لنجاح ذلك البرنامج دوى هائل تمثل بأن يتوج فيلم وثائقى تناوله بالحصول على جائزة فنية شهيرة.

وبحسب الجارديان فحين افتتح المركز بداية تقدم لديه عدد قليل من الفتيات ولكنه مؤخرا أصبح يتعامل مع نحو 200 فتاة وشعبية المركز عائدة لكون نظام التعليم ببوركينا فاسو شهير بخروج الطلاب منه مبكرا وبحثهم عن حرفة.

ويذكر أن الإحصائيات أثبتت أن طالبا بين كل 3 ببوركينا فاسو لا يكملون تعليمهم الابتدائى والأغلبية لا يتقدمون للمرحلة الإعدادية وخاصة الفتيات وذلك رغم ادعاء الحكومة دعمها للعملية التعليمية ومحاولة جعلها ملائمة لمتطلبات سوق العمل.

وكان أول فروع المركز افتتح بمدينة كاتاوجا عام 1997 ليدرس لـ 100 طالبة كيفية عمل صيانة للموتسيكلات وكان فرع العاصمة هو الثانى بعدها بـ 4 أعوام وليتم افتتاح فرع ثالث بمدينة ساباو عام 2016 لتدعمهم منظمة أتاوس يونينجا المتخصصة بتأهيل المرأة البوركينية للإسهام بعمليات التنمية وذلك عبر توفير كورسات بمجالات الميكانيكة والإلكترونيات والأعمال اليدوية.

وإلى جانب الكورسات العملية فهناك كورسات معنوية لتأهيل الفتاة لمواجهة المجتمع الذكورى الذى يرفض عمل المرأة وكذلك هناك كورسات التنمية البشرية التى تعلم الطالبات كيف يعززن ثقتهن بأنفسهن ويقمن بدور فاعل بالمجتمع.

وتقول إيفات مدرسة كورس التربية النفسية: إن الفتيات فى مجتمعات بوركينافاسو الفقيرة ليس أمامهن إذا اتبعن التقاليد المهيمنة سوى أن يعملن بالمنزل أو يبحثن عن حرفة غير مجدية كبيع الفواكه على الطرقات وليبقين يحلمن بمستقبل لن يجيئ وإلا يعملن بالدعارة.

وتضيف إيفات أن معظم الطالبات المتقدمات لكورسات المركز أتين من أسر شديدة الفقر ومعظمهن خرجن من التعليم الأساسى إما للعمل أو لعدم القدرة على دفع مصاريف التعليم أكثر من ذلك كما أن كل منهن تعرضن لمواقف صعبة أثرت عليها نفسيا.